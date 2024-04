Milan-Roma: i TOP e i FLOP

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di Europa League 2023/24: pagelle Milan-Roma

Gara intensa quella di San Siro, che permette alla Roma di presentarsi al ritorno dei quarti di Europa League all’Olimpico con una rete di vantaggio. Ecco il meglio e il peggio dalle due parti.

I TOP – Per il Milan certamente tra i meno colpevoli c’è stato Reijnders, è lui ad avere calciato pià di ogni altro dalle parti di Svilar. Che si guadagna un voto alto a sua volta per come ha sempre saputo rispondere. Ma come si fa a non dare a Mancini, il match-winner, la palma del migliore in campo?

I FLOP – Leao inesistente: pochi palloni toccati, fuori dalla partita, tenta una rovesciata scenografica e nulla più. Anche se il pubblico di San Siro non approva la sua sostituzione e fischia Pioli. Per la Roma il flop è Cristante, colpevole di macchiarsi di un’ammonizione da diffidato, che gli impedirà di giocare tra 7 giorni il match che vale la semifinale.

