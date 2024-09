PAGELLE Monza-Inter, i VOTI ai protagonisti del match

I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Monza-Inter

TOP: Daniel Maldini indovina una ottima partita: contro l’Inter gli viene richiesto un gioco più di sacrificio, ma il brianzolo lo interpreta magistralmente, specie nel primo tempo, quando con alcuni arretramenti si rende protagonisti di quei recuperi che esaltano i tifosi. Con lui ovviamente Dany Mota, entrato dalla panchina e subito autore di un gol pesantissimo. Ottima solita partita anche di Dimarco: decisivo su entrambe le fasi, crea occasioni, conclude, fa tutto e lo fa bene.

FLOP: Male oggi la coppia d’attacco dell’Inter Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Si vedono poco e quel poco non basta. Potrebbe essere la distrazione in vista del Manchester City? Intanto prosegue il digiuno del Toro, ancora a 0 gol in questo campionato e uscito dopo meno di un’ora di gioco.