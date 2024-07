Pagelle Portogallo Francia, i top e i flop del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli quarti di finale di Euro 2024: pagelle Portogallo Francia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Portogallo e Francia, valido per i quarti finale di Euro2024.

I TOP – Nel Portogallo Pepe dimostra di essere un giocatore eterno quando va a rimontare Thuram in fuga ed esulta come se fosse un gol. Davvero incredibile, non molla nulla. Nella Francia Saliba stravince il duello con Ronaldo: per carità, CR7 è l’ombra di quel che fu, ma lui ha una concentrazione feroce.

I FLOP – Martinez non vedeva Joao Felix. Da stasera sarà in buona compagnia con altri, visto come calcia male il rigore: quel palo ha un 20% di sfortuna, 50% di imprecisione e il restante 30% di superficialita del tutto condannabile. Nella Francia Griezmann parte bene e poi si perde per strada, fino a essere il primo sostituito. Il problema è che gli altri attaccanti non fanno meglio e la Francia non vuole proprio saperne di segnare su azione, o anche solo di segnare, in questo Europeo.