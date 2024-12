Pagelle Roma Sampdoria, TOP e FLOP del match di Coppa Italia

I voti, i top e i flop del match per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2024 2025: pagelle Roma Sampdoria

I TOP

Saelemakers è stato il dominatore della gara, confermando le buonissime impressioni ricavate già da quando è rientrato. Suoi i due assist da destra in fotocopia che hanno determinato l’uno-due di Dovbyk, indirizzando la gara a favore dei giallorossi su binari di assoluta comodità. Il resto è stato un mix di movimento ed effervescenza, Ranieri può contare su di lui per i prossimi appuntamenti. Nella Sampdoria una nota di merito va a Yepes, che è andato a raccogliere un invito di Depaoli dalla fascia, accorgendosi della relativa dormita del reparto centrale romanista: stop di coscia e determinazione davanti all’incolpevole Ryan, almeno un motivo per fare festa i tifosi arrivati da Genova ce l’hanno avuto (non pochi, peraltro, e soprattutto grandi bandieroni).

I FLOP

Pisilli si è macchiato di un giallo quando già la gara era sul 2-0 e non c’era assolutamente bisogno di interventi rudi. Ma si tratta di un peccato veniale, in una gara dominata dall’inizio alla fine dai ragazzi di Ranieri. Per la Samp, oggettivamente inferiore, l’impegno non è mancato, anche in Meulensteen, che nel finale è andato ancora in area a murare una conclusione. Ma la goffissima deviazione sulla traversa, raccolta poi da Dovbyk per il più facile dei gol (il 2-0) si fa ricordare e lo colloca tra i peggiori.