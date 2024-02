Pagelle Lazio Bayern Monaco: i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

I voti ai protagonisti del match valido per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League: pagelle Lazio Bayern Monaco

Le pagelle dei protagonisti del match Lazio Bayern Monaco, valido per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

TOP: una grande partita per la Lazio, che ribalta i favori del pronostico. Tra i grandi protagonisti sicuramente Immobile, che guadagna il rigore e lo trasforma, ma con lui da incorniciare la prestazione di Luis Alberto: quella contro il Bayern Monaco è la partita che certifica il suo status di centrocampista di livello internazionale. Anche la difesa biancoceleste completamente promossa: il Bayern Monaco non ha mai calciato in porta.

FLOP: La panchina di Tuchel vacilla ancora di più e oggi a renderla ancora meno instabile ci pensa Upamecano. Nettissimo il rigore in cui interviene in ritardo, anche il rosso, nonostante le proteste, ci può stare, visto che interviene sopra la caviglia di Immobile.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6.5, Gila 6.5 (36′ st Patric sv), Romagnoli 6.5, Hysaj 6 (15′ st Lazzari 6.5); Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Luis Alberto 7.5 (36′ st Kamada sv); Isaksen 6.5 (29′ st Pedro 6), Immobile 7 (29′ st Castellanos 6), Felipe Anderson 7.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6; Mazraoui 5.5, Upamecano 4.5, Kim 6, Guerreiro 5; Kimmich 5.5, Goretzka 5.5 (28′ st De Ligt 6); Sané 5 (37′ st Tel sv), Muller 5.5 (37’st Choupo-Moting sv), Musiala 5; Kane 5.