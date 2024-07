Pagelle Spagna-Georgia, i top e i flop del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024: pagelle Inghilterra-Slovacchia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Spagna e Georgia, valido per gli ottavi di finale di Euro2024.

I TOP – Nella Spagna funziona quasi tutto. La sensazione di essere incontenibile la regala ancora una volta Nico Williams. Partecipa al gol dell’1-1 e chiude di fatto la gara con la cavalcata del terzo gol, conclusa con un tiro secco sotto la traversa. Se gli si dà spazio, cosa che la Georgia cerca in tutti i modi di non fare, diventa devastante. Nella Georgia applausi per tutti, di più non si poteva fare. Ma una nota di più la merita Kiteishvili, autore di un gran primo tempo: l’infortunio lo elimina dai giochi e quando abbandona la contesa la sua nazionale sta ancora vincendo.

I FLOP – Morata è in serata no. Non che non ci provi e non che non si muova, ma si percepisce lontano un miglio che non è connesso con l’entusiasmo dei suoi compagni. Da qui diverse proteste e anche l’unico giallo rimediato dai suoi. Dopo tanto brillare nelle gare precedenti, stavolta Mikautadze si vede poco. Al contrario di Kvara, che nella difficoltà del match è riuscito comunque ad esaltarsi e ha cercato il gol da 50 metri.