Pagelle Olanda Inghilterra, i TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP ai PROTAGONISTI del match valido per la SEMIFINALE di Euro 2024: pagelle Olanda Inghilterra

Le pagelle dei protagonisti del match Olanda Inghilterra, valido per la semifinale di Euro2024.

I TOP – Per l’Olanda non si può prescindere da Xavi Simons. Perché sul talento e anche l’originalità del ragazzo non c’erano dubbi, ma mancava una giocata importante per rafforzarne la credibilità. É arrivata con la rete capolavoro in apertura, nata da un suo recupero palla. Una disponibilità al sacrificio con l’aggiunta della classe, due componenti che non sono mancate per tutta la gara. Watkins è il top vero perché con la sua rete determina l’approdo in finale. Lo fa con una girata da bomber che sa il fatto suo. C’è da scommetterci che non partirà titolare fra 4 giorni, ma Southgate ha una risorsa in più su cui contare.

I FLOP – Suggestionato dall’idea di farlo giocare davanti al suo pubblico, Koeman mette Malen titolare convinto che l’aria di Dortmund lo ispiri. All’intervallo lo lascia negli spogliatoi per un giocatore come Weghorst, dalle caratteristiche opposte. Discorso simile va fatto per Trippier, al quale Southgate finisce per preferire Shaw dopo un primo tempo altalenante, tra proposta offensiva discreta e pause dietro.