PAGELLE Turchia-Georgia, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la prima giornata di Euro2024: pagelle Turchia-Georgia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Turchia-Georgia, valido per la prima giornata della fase a gironi di Euro2024.

TOP: paga la linea verde di Vincenzo Montella, che sceglie di schierare titolari i due under 20 Yildiz e Guler. Il bianconero fa una partita generosa, dove – tolto il gol annullato per fuorigioco – si mette più spesso nei panni dell’assistman, servendo molti palloni interessanti ai compagni. Un lavoro simile quello del madrileno, che in più mette la ciliegina sulla torta con una rete capolavoro. Nella Georgia la sorpresa è Mikautadze: segna, sfiora il raddoppio ed è il più pericoloso, bene anche Mamardashvili.

FLOP: E quindi Kvara? Come ha giocato? Non una brutta partita di per se, imbecca i compagni in un paio di occasioni, ma dalla stella della squadra è lecito aspettarsi qualcosa in più, invece i turchi, con le cattive, ma no solo, lo contengono.