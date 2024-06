Pagliuca AVVISA: «Atalanta e Celtics con la stessa mentalità. VOGLIAMO VINCERE in ogni competizione»

Il CEO dell’Atalanta e dei Boston Celtics ha voluto parlare così della stagione dopo le vittorie di entrambi i club tra Europa League ed NBA

Ai microfoni di Sky Sport, il CEO dell’Atalanta e dei Boston Celtics Steve Pagliuca, ha commentato così la stagione.

«Stagione straordinaria. Solo poche settimane fa l’Atalanta ha trionfato in Europa League e ora abbiamo conquistato il titolo NBA qui a Boston. Non potrei chiedere di meglio. Atalanta e Celtics condividono la stessa determinazione, la volontà di giocare insieme, di non arrendersi mai e di dare sempre il massimo: mentalità vincente. L’Atalanta è una squadra speciale, e il futuro è luminoso. Continueremo a lavorare sodo per mantenere questo livello di eccellenza. La vittoria dell’Europa League è solo l’inizio di ciò che possiamo raggiungere. Per l’Atalanta, puntiamo a fare bene in tutte le competizioni, inclusa la Champions League. Per i Celtics, vogliamo mantenere il titolo e continuare a costruire su questa vittoria. Siamo pronti per nuove sfide»