Palermo, il presidente Mirri contro la Superlega: «Mortificazione di tutti i valori calcistici»

Il presidente del Palermo Dario Mirri si è schierato fortemente contro la Superlega

Anche nelle categorie minori fa rumore la nascita della Superlega. A schierarsi fortemente contro la nuova competizione è stato, parlando a La Repubblica, il presidente del Palermo Dario Mirri.

«Non potrei sentirmi più lontano da una proposta simile. La trovo una mortificazione di tutti i valori in cui ciascun appassionato di calcio, prima che tifoso o presidente, ha sempre creduto. Solo chi non sente il peso morale di una responsabilità collettiva può portare avanti un’idea del genere. Il calcio vive di ambizioni, esautorare un traguardo, spogliandolo di fatto di tutto il suo valore, significa spegnere ogni spinta emotiva in chi gioca e in chi segue il calcio».