Palermo, Lucchesi sicuro: «Non abbiamo problemi per iscriverci al campionato»

Il direttore generale del Palermo, Fabrizio Lucchesi, ha rassicurato i tifosi rosanero circa l’iscrizione del club al prossimo campionato

Torna a parlare Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Palermo. Il dirigente rosanero ha incontrato la stampa allo stadio Renzo Barbera per una breve conferenza dove ha spiegato il prossimo futuro del club. Di seguito le parole del dg.

ISCRIZIONE IN SERIE B – «Se c’è la possibilità che il Palermo non si iscriva al campionato? No, assolutamente. Non capisco la domanda ma probabilmente non l’ho detto a sufficienza: non c’è alcun problema in merito all’iscrizione della squadra al prossimo campionato. Francamente questi sono problemi che ci stanno facendo del male, perché sta girando questa voce alimentata non so da cosa o da chi. E questi sono problemi, perché noi siamo ambizioni e se ci rivolgiamo a qualche giocatore importante, ci chiedono se ci iscriviamo. Ma stiamo scherzando? Sono cose che ci danno fastidio. Chi alimenta queste voci non vuole il bene del Palermo».