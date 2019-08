Palermo, piove sul bagnato. Sfratto in corso della vecchia proprietà

Palermo, per i rosanero i problemi non finiscono mai. Questa mattina lo sfratto dagli uffici storici allo stadio Renzo Barbera

Mesi da incubo, da maggio in poi, quelli vissuti dal malcapitato Palermo. Da una possibile promozione in Serie A (avrebbe dovuto giocare i playoff) all’esclusione da tutti i campionati d’ufficio per tutti i problemi ormai noti.

Inoltre, da oggi, la vecchia anima della squadra rosanera non esiste neanche più. Questo perché in corso lo sfratto della vecchia proprietà rosanero dagli uffici dello stadio Renzo Barbera.