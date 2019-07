Palermo, presentato il nuovo bando. Si ripartirà dalla Serie D

Palermo, il sindaco Orlando ha presentato il nuovo bando per la prossima iscrizione al campionato. Si ripartirà dalla Serie D

Mesi da incubo per il Palermo. Dalla possibile Serie A (c’erano i playoff da giocare) alla Serie D. È la categoria da cui ripartiranno i rosanero dopo i problemi avuti. Il sindaco della città siciliana Orlando ha presentato l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di calcio di serie D.

Al Palermo sarà consentito l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera oltre che la denominazione ufficiale della squadra. È quanto riporta l’AGI.