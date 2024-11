Palladino: «Soddisfatto di quello che i ragazzi stanno facendo. De Gea? Para come un ventenne» - Calcio News 24

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, a Dazn dopo la vittoria dei viola contro il Como di Fabregas

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare la vittoria per 2-0 contro il Como. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

PAROLE – «I ragazzi hanno due cose fondamentali. Motivazioni e valori. Vogliono sempre crescere negli allenamenti e nelle partite. Poi ci sono i valori umani. Sono soddisfatto di quello che i ragazzi stanno facendo e di come lo stanno facendo. Non era facile dopo la sosta e i tanti complimenti. Noi siamo Beltran che rincorre e difende come un difensore. Siamo Sottil che entra e fa la differenza. Siamo De Gea che para come un ventenne».

«Non abbiamo fatto però nulla. C’è unione, spirito di squadra. Si è creato qualcosa di meraviglioso. Faccio i complimenti al Como e a Fabregas che ci ha messo in difficoltà. Contenti del quinto clean sheet fuori casa. Dedico la vittoria al presidente che domani compie gli anni e ai tifosi che sono il nostro dodicesimo».