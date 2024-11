Palladino sorride: «Vittoria del gruppo, non era facile. Inter? Ecco cosa dovremo fare»

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria dei viola contro il Pafos in Conference League

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport per analizzare la vittoria per 3-2 contro il Pafos in Conference League. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

PAROLE – «E’ così una vittoria del gruppo, non era facile. Abbiamo affrontato una squadra ordinata, che sa giocare a calcio e che fino ad oggi non aveva mai subito più di 2 gol. Grande spirito di squadra, gara macchiata solo dai due gol subiti che si potevano evitare».

MARTINEZ QUARTA – «Sapevo che avrebbe fatto una grande partita, non l’ho provato lì per caso. Lo avevo visto in settimana, è un ragazzo d’oro, dà sempre tutto ed ha grande duttilità, poi ha il gol nel sangue. Hanno fatto bene anche gli altri che sono entrati, sono contento».

MARGINI DI CRESCITA – «A volte noi allenatori e diciamo frasi fatte, io dico quello che penso, parliamo di gruppo, ho la fortuna di avere un grande gruppo, ragazzi che danno tutto in allenamento, possiamo crescere da tutti i punti di vista. Più si sta insieme, più si cresce. Riguardo l’Inter, è una squadra forte, dobbiamo viverla con leggerezza, una notte magica, dando tutto. Poi sappiamo che sono i campioni d’Italia, l’importante è giocarcela a viso aperto».