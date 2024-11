Palladino: «Fiorentina, farò di te una squadra ambiziosa. Stiamo credendo molto in quel giocatore»

Palladino, allenatore della Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sull’attuale annata che stanno facendo i viola

A Repubblica, l’allenatore della Fiorentina Palladino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’annata della squadra viola.

LE PAROLE – «Mi piace la convinzione dei miei ragazzi, sono ambiziosi. Alcuni provengono da grandi club, portano questa mentalità e mi fa impazzire di gioia questa cosa. Ma bisogna guardare la realtà: non è facile rimanere lassù, ci sono club attrezzati che hanno speso tanto. Dipende tanto da noi: adesso ci affronteranno tutti per batterci, siamo in alto e diamo fastidio. De Gea, Gosens, Kean. Insieme a Bove, Cataldi e Adli hanno portato la mentalità che serviva alla Fiorentina. Un gruppo fantastico che rema tutto dalla stessa parte. Devo ringraziare il presidente Commisso, il dg Ferrari insieme a Pradè e Goretti che mi hanno consegnato questa rosa. Sì e la società mi ha subito assecondato. Mi sento un fratello maggiore per Moise. È il primo che ho chiamato a Firenze. Non veniva da anni importanti, ma abbiamo creduto nel ragazzo e nel calciatore. Può fare un grande campionato ma deve stare sempre bene fisicamente»