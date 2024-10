Palladino: «Gudmundsson è un CAMPIONE. Moise? É un ESEMPIO per tutta la squadra»

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dalla viola in casa contro il Milan

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan. Di seguito le sue parole.

ATTACCO – «Gudmunsson è un campione e lo abbiamo rimesso in condizione adesso. È un giocatore imprevedibile e si sacrifica molto per i compagni; ci godiamo lui come la vittoria stasera. Kean mi ha impressionato molto stasera dopo il rigore; è stato l’emblema e l’esempio di tutta la squadra per spirito di sacrificio. Si vede il suo strapotere fisico ed ha ampi margini di miglioramento».

COSA GLI É PIACIUTO – «Mi è piaciuto molto lo spirito di squadra, si difende e attacca insieme. Giocare contro questo Milan era complicato; mi sono piaciuti tutti, abbiamo trovato solidità e non puoi concedere in Serie A. Si deve migliorare la fase di gioco perché abbiamo giocatori di grandi qualità come Adli. Serviva una vittoria così. Il primo rigorista è Gudmunsson, il secondo è Kean, ma ho visto unita di gruppo nell’aver concesso il rigore a Moise».