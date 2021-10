Pallone d’Oro, Lewandowski rimborsato. L’anno prossimo chi rimborsa Jorginho?

Il Pallone d’Oro nelle mani di Robert Lewandowski, rimborsato per lo scorso anno. L’anno prossimo rimborseranno Jorginho?

Sarà Robert Lewandowski il prossimo Pallone d’Oro? A fare uno spoiler grosso così è stato il quotidiano spagnolo Marca, che ha pubblicato con un mese d’anticipo quella che sarebbe la classifica finale del prossimo Pallone d’Oro, annunciando che il vincitore sarà il polacco del Bayern Monaco. Al secondo posto Leo Messi e al terzo posto Karim Benzema, un altro bomber e centravanti. Partiamo da una certezza: assegnare un Pallone d’Oro a Robert Lewandowski non è mai un errore. Inoltre stiamo parlando di uno capace di vincere per 6 volte la classifica marcatori della Bundesliga e una della Champions League. Uno capace di segnare più di Gerd Muller (41 reti in 29 partite) in campionato. Uno che ha vinto la Champions League (più tutto il resto). Secondo molti però si tratta di un ‘rimborso’ per l’anno scorso, quando probabilmente il polacco l’avrebbe già potuto vincere (il Covid e la pandemia ha costretto France Football ad annullare l’edizione). E allora il discorso non va più bene.

Jorginho beffato: chi lo rimborserà l’anno prossimo?

Lewa ha stravinto con 627 voti. Ma il criterio d’assegnazione qual è? Perché se valgono i gol segnati è un conto (però la squadra è uscita ai quarti di finale di Champions), ma se nell’anno dell’Europeo, valgono anche le Nazionali, allora meritava di essere premiato uno come Jorginho, trascinatore dell’Italia che da underdog ha vinto l’Europeo con il c.t. Roberto Mancini e che 4-5 anni fa non riusciva nemmeno a qualificarsi al Mondiale con Ventura. Vincitore anche della Champions League. Ma forse l’italo-brasiliano non è un uomo di grido, paga anche l’errore dal dischetto nella finale degli Europei, paga lo scarso peso politico italiano (anche se in senso lato). E allora, se quest’anno è giusto assegnare un premio a Robert Lewandowski per rimborsarlo dalla sfortuna dell’anno scorso, quando ricapiterà mai una stagione del genere a Jorginho, campione d’Europa con Chelsea e Italia (un po’ come Sneijder nell’anno del Triplete dell’Inter)? L’anno prossimo allora dovranno rimborsare Jorginho.