Pallone d’oro 2022, il consiglio di Rivaldo: «Votazioni da fare dopo il Mondiale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il brasiliano Rivaldo ha parlato del Pallone d’oro 2022, per lui da assegnare dopo il Mondiale

Il brasiliano Rivaldo, storico ex calciatore del Milan, in una intervista a Betfair ha parlato del Pallone d’oro 2022.

PALLONE D’ORO – «Credo che Messi e Lewandowski abbiano terminato il 2021 e iniziato il 2022 allo stesso modo candidandosi come protagonisti alla vittoria anche quest’anno. Ma credo che anche Mbappé abbia buone possibilità perché può vincere la Champions League con il Psg e la Coppa del Mondo con la Francia. Lo stesso si può dire per Neymar che gioca per lo stesso club e guida la nazionale brasiliana.

In ogni caso, penso che France Football dovrebbe aspettare la fine dei Mondiali prima di iniziare a far votare per il miglior giocatore dell’anno, poiché molto dipenderà dalle prestazioni dei giocatori in questo torneo».