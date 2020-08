Panchina Bari, Vivarini rischia: i biancorossi si muovono per Auteri, reduce dall’esperienza in C con il Catanzaro

Il Bari vuole tornare subito in serie B. Per farlo servirà però affidarsi ad un tecnico in grado di saper gestire la terza serie: i biancorossi – come si legge sull’edizione odierna de La Repubblica – stanno già pensando al prossimo allenatore.

Sarà un testa a testa con fra Vincenzo Vivarini, allenatore che è arrivato fino alla finale playoff e Gaetano Auteri, ex del Catanzaro: le prossime ore saranno dunque decisive per la firma.