Panchina Perugia, suggestione Zeman per i biancorossi: dopo la retrocessione gli umbri vogliono subito tornare in cadetteria

Il Perugia vuole ripartire da zero. La compagine umbra ha già iniziato a lavorare per cercare il nuovo tecnico in vista della prossima stagione in Serie C. La suggestione si chiama Zdenek Zeman, ex di Pescara e Roma tra le altre.

Secondo SerieBnews il tecnico boemo potrebbe essere preso in considerazione per la panchina biancorossa, ma al momento non ci sono altre indicazioni. Il Perugia vuole ripartire e vuole farlo dall’esperienza.