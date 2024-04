Papà Inzaghi: «Per tanti non era da Inter»

Giancarlo Inzaghi, papà di Filippo e Simone, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui parla dei propri figli

SCUDETTO – «Simone mi ha detto: “Papà, comincio solo adesso a rendermi conto che ho fatto una grande impresa”. Gli ho dato un bacio, gli ho detto bravo. Poi Filippo gli ha dato un bacio e gli ha detto bravo. Siamo gente così. Quando ha iniziato a vincerlo? Quando scrivevano che non era da Inter. Io mi arrabbiavo e lui “papà, calma…” Poi però mi ha detto: “Mi sono segnato tutto e non dimentico”. Quando sarà tempo, ogni cosa verrà fuori. Non ora. Ora c’è solo da stare contenti»

RAPPORTO TRA FRATELLI – «Si sono invertite le parti, ma loro hanno sempre goduto uno dell’altro. Si telefonano due volte al giorno e si chiedono: “Come giochi domenica?” Posso dire che si amano»

