Paratici: «Sembra che Buffon non se ne sia mai andato. Sulla cessione di Mandzukic…»

Prima del fischio d’inizio di Juventus-Hellas Verona, ha parlato Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

DYBALA – «Ci aspettiamo quello che sa fare. È un grande campione, il numero 10. Ci aspettiamo che si dedichi alla causa come ha fatto in questi anni».

BUFFON – «Sembra non sia mai andato via, è naturale vederlo qua. È una persona speciale e il miglior portiere della storia del calcio che ha dato tantissimo a tutti noi e a me».

CHAMPIONS – «La Champions è così, non regala niente. Ti distrai un minuto e succede qualcosa di decisivo. Siamo abituati a vivere queste emozioni».

MANDZUKIC – «Situazione in stallo, c’è tempo fino al 30 settembre per il mercato in Qatar».