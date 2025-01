Paredes chiarisce: «Dispiace per il risultato. Dobbiamo compiere quel passo per crescere. Futuro? Vi svelo la verità»

Paredes, giocatore della Roma, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la sconfitta contro l’AZ in Europa League

A Sky Sport, l’esterno della Roma Paredes, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sconfitta contro l’AZ.

LE PAROLE – «Dispiace questo risultato perché era una possibilità per qualificarci direttamente. Ora ci tocca giocare i playoff, quindi dobbiamo migliorare, perché così non andremo lontano. Bisogna fare quello che facciamo in casa anche fuori, è questo il passo che dobbiamo compiere. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica a trovare spazi e a tenere la palla. Penso che con l’ingresso di Matias abbiamo tenuto un po’ di più il pallone, abbiamo creato un po’ di più. Ma non è servito a niente, quindi bisogna pensare a quello che dobbiamo migliorare e metterlo a posto il più presto possibile. Sul mio futuro non lo so veramente. Ho sempre detto le stesse cose, vivo la mia vita, la mia carriera giorno dopo giorno, vedremo cosa accadrà»