Nel post partita di Italia-Belgio, Parigini ha parlato dell’Under 21, del Toro e del passato interessamento dell’Udinese

L’Italia dell’Under 21 non brilla neanche nell’amichevole del Dacia Arena contro il Belgio. Per il tecnico di Di Biagio si tratta della terza sconfitta nelle ultime cinque partite della Nazionale U21. Nel ombra di Udine è arrivata però l’ennesima buona prestazione per il centrocampista del Torino che è stato il migliore in campo.

Nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in U21, ma anche del passato interesse dell’Udinese: «Non sento la fatica e le partite in Nazionale possono essere sfruttate anche per acquistare minutaggio per mettersi in mostra nel club. Vetrina U21? L’obiettivo è quello di far bene, poi al club ci pensiamo dopo. L’interesse dell’Udinese? Ho avuto la possibilità di venire a Udine poi mi sono imposto nel Torino e sono felicissimo di questo dopo tanti anni di prestito. Il pubblico? E’ sempre importante e siamo contenti che siano venuti in tanti. Grazie a loro per tutto».