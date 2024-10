Parma, al lavoro in vista della partita contro il Como

Il Parma è pronto a scendere in campo in vista del match di campionato di Serie A contro il Como

Il Parma è pronto a scendere in campo dopo la pausa Nazionali. Gli emiliani nel prossimo turno di campionato di Serie A se la vedrà con il Como di Cesc Fabregas in una trasferta tutt’altro che agevole.

I crociati hanno collezionato 6 punti nelle prime 7 partite di campionato e si preparano ad un ottobre composto di altre tre sfide: quella appunto con il Como, il match interno con l’Empoli e la trasferta con la Juventus.

PARMA – «Al Mutti Training Center di Collecchio, sul campo 1, la squadra ha sostenuto una seduta per continuare la preparazione in vista del match contro il Como. Dennis Man, Valentin Mihaila, Zion Suzuki, Anas Haj Mohamed e Mandela Keita, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, hanno svolto regolarmente l’intera seduta con i compagni di squadra: un allenamento che ha previsto attivazione tecnica, torelli, esercitazione tattica per reparti e palle inattive. Yordan Osorio è rientrato a Parma, come da programma, nel primo pomeriggio di oggi. Nella giornata di venerdì 18 ottobre il programma prevede una seduta al mattino prima della partenza per il ritiro di Como»