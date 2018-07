Cassano si propone al Parma: i gialloblù ci pensano

A volte ritornano. A 36 anni, che compirà domani, Antonio Cassano vuole tornare a giocare e si propone al Parma per ripartire dalla Serie A. I gialloblù ci pensano e la trattativa può chiudersi a breve.

Antonio Cassano vuole tornare a giocare e vuole farlo in Serie A. Dopo il ripensamento dello scorso anno, quando aveva trovato l’accordo con il Verona, Antonio Cassano non ha intenzione di smettere e a 36 anni, che compie domani, vuole tornare a giocare a calcio. Il talento barese ha voglia di rimettersi in mostra dopo due anni dall’ultima partita in serie A con la maglia della Sampdoria e la scadenza del contratto con i blucerchiati di un anno e mezzo, Cassano si è proposto al Parma, squadra neopromossa in Serie A.

Antonio Cassano ha già giocato nel Parma dalla stagione 2013 alla stagione 2015, collezionando 53 presenze con la maglia dei ducali, e siglando 18 gol in un anno e mezzo. Parma che sta valutando la possibilità di far tornare Cassano nella sua rosa, mettendo anche dei paletti nel contratto per evitare le famose «cassanate». Cassano vuole tornare e vuole farlo sul palcoscenico più bello, la Serie A.