Parma, Bernabé: «Serve più equilibrio, sul rigore di Bonny dico questo»

Le parole di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, dopo il pareggio per 1-1 in Serie A contro l’Empoli. Tutti i dettagli

Adrian Bernabé ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 tra Parma ed Empoli.

COSA E’ MANCATO PER VINCERE – «Nel primo tempo potevamo fare di più. Eravamo molto sottotono, abbiamo alzato il livello nel secondo tempo. Dobbiamo esser più equilibrati nei novanta minuti, poi per quanto fatto meritavamo di vincerla».

PUNTI PERSI – «Ci manca la vittoria, in casa come in trasferta. Contro Cagliari e Udinese son state partite diverse rispetto ad oggi. Con Cagliari e Udinese abbiamo subito tre gol, oggi concesso pochissimi tiri. Potevamo segnare, ma il calcio è così, dobbiamo insistere»,

RIGORISTI – «Ho calciato tanti rigori in carriera quando ero giovane, sono a disposizione, mi piace tirarli. A nome della squadra dico che abbiamo piena fiducia in Bonny, non si deve giudicare la prestazione per un rigore sbagliato, succede a tutti i livelli. Lo ringraziamo per tutto ciò che ci ha dato oggi e da inizio stagione».