Parma Cagliari, Piccoli: «Ci mancava la VITTORIA per svoltare»

Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria per 3-2 sul campo del Parma grazie ad una sua rete nel finale

L’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli è intervenuto nel post partita del match contro il Parma, vinto 3-2 con il suo gol decisivo. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn:

PAROLE – «Una settimana tosta in ritiro ma ci è servita per fare gruppo, siamo un gruppo bellissimo. Nicola? Un abbraccio di gruppo, seguiamo il mister e ci mancava la vittoria per svoltare la stagione»