Parma, contatti con l’Inter: obiettivo Gravillon per la difesa

Il Parma segue Andrew Gravillon, difensore di proprietà dell’Inter, nell’ultima stagione in B con il Pescara

Il Parma ha avviato i contatti con l’Inter per parlare del futuro di Andrew Gravillon. Il difensore classe ’98 si è messo in evidenza con la maglia del Pescara e ora potrebbe compiere il grande salto.

L’Inter ha investito 10 milioni per riscattarlo, ora può lasciarlo partire. Non è da esulcera una cessione a titolo definitivo. Secondo Sky Sport dunque il Parma è in corsa per il giovane difensore.