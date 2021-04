Parma, D’Aversa: «Sconfitta immeritata. Gervinho? Avrei cambiato tutti»

Intervistato al termine della partita, D’Aversa ha commentato la prestazione del Parma contro il Milan. Ecco le sue parole

Intervistato al termine di Parma-Milan, il tecnico gialloblù Roberto D’Aversa ha commentato la prestazione dei propri giocatori. Ecco le sue parole a Sky Sport:

«Non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute. La partita si è complicata nel primo tempo con un atteggiamento rinunciatario. Non meritavamo la sconfitta, ma l’abbiamo buttata via. Abbiamo giocato sotto ritmo, ho cambiato Gervinho ma se avessi potuto li avrei cambiati tutti. Nel secondo tempo abbiamo avuto un’atteggiamento diverso, teniamo la reazione contro una grande squadra ma una squadra che deve salvarsi deve fare di più. I primi due gol sono l’emblema della nostra mancanza di determinazione. Non possiamo essere così remissivi. In passato abbiamo fatto due ottimi giorni d’andata e questo ci ha permesso di avvicinarci prima all’obiettivo. Quest’anno prendiamo tanti gol anche se siamo migliorati nelle prestazioni».