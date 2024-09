Parma, il ds Pederzoli: «Vi spiego l'AFFARE Leoni»

Giovanni Leoni, difensore del Parma, è arrivato in Emilia dopo una lunga trattativa. Ecco le parole del ds Pederzoli

Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, è stato intervistato dalla Gazzetta di Parma per parlare dell’affare Giovanni Leoni, difensore classe 2006 prelevato dalla Sampdoria nonostante la grande concorrenza.

PAROLE – «Giovanni è ancora più giovane degli altri perché è un 2006, ma la sua storia calcistica dice che è più avanti degli altri, ha qualità importanti. C’è stata la possibilità di prenderlo e lo abbiamo preso, anche se non è stato facile perché il mercato è diventato difficilissimo. Un mercato così complicato e lento come quest’anno non l’avevo mai vissuto».