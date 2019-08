Parma Juve: nessun nuovo acquisto nell’undici bianconero

Le scelte di Martusciello e Sarri per la sfida al Parma hanno sorpreso un po’ tutti: nessun nuovo acquisto in campo

Torna la Serie A e tornano le prime sorprese di formazione. La Juve inaugura il campionato 2019/2020 sul campo del Parma allo stadio “Tardini” senza Maurizio Sarri in panchina. Al suo posto il vice Martusciello.

Tante sorprese di formazione nell’undici bianconero. Spicca, infatti, l’assenza di nuovi acquisti in campo: fuori Rabiot, De Ligt, Demiral, Danilo più Ramsey non convocato. La prima Juve della stagione sarà una copia fedele (tolto Higuain in attacco) della Vecchia Signora 2018/2019.