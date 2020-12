Parma, Liverani: «Colpa mia. Per fortuna il 2020 è finito»

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Crotone: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Non mi aspettavo un primo tempo così, è evidente che la colpa è mia. Non siamo in grado di fare tanto turnover e bisogna dare risposte. Mi dispiace, ma l’unico responsabile sono io, anche se obiettivamente, viste le occasioni, la squadra non meritava la sconfitta. Quello che mi dispiace è non aver visto la fame giusta nel primo tempo, mentre nella ripresa non posso rimproverare nulla. Per fortuna il 2020 è finito, il nostro sarà un campionato di grande sofferenza. Dovremo lavorare con la determinazione che abbiamo messo in campo fino al Genoa».

ASPETTATIVE – «Sarà un campionato di grande sofferenza, lo sapevamo. È un campionato particolare, che si è livellato e non si è potuto lavorare nei ritiri. Se vediamo l’andamento ci sono difficoltà soprattutto per chi ha cambiato tanto. E noi abbiamo cambiato tantissimo. Dobbiamo riprendere la strade, recuperare giocatori e fare inserire i nuovi che devono capire cos’è questo campionato. Perché senza fame e cattiveria si fa tanta fatica».

MERCATO – «Non dipende dalla partita di oggi. Abbiamo già fatto una riunione con presidente e direttore. C’è grande sintonia su questo aspetto. Non credo che il mercato del Parma stravolga ma può soltanto migliorare magari il reparto davanti, dove siamo contati. In difesa e a centrocampo io sono contento della rosa che ho, ma è normale che numericamente davanti siamo pochi e quindi qualcosa dovremo fare».