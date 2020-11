Parma, Liverani: «Contento per i giocatori, la mia società mi ha chiesto…»

Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Spor dopo la vittoria dei gialloblu per 2-1 sul campo del Genoa

RISULTATO – «Io ho detto che questa squadra ha tantissime potenzialità, con tanti giocatori che possono giocare titolari. È un gruppo formato da giocatori che negli ultimi due anni hanno trascinato la squadra alla salvezza. Sono felice per i giocatori di questo risultato».

CRITICHE – «Non credo di aver criticato la mia squadra. Ho detto che con la Roma c’era grande differenza. Il Parma aveva bisogno di ritrovare questa cattiverai agonistica. La società mi ha chiesto di arrivare fra il 10 e il 16esimo posto valorizzando i giocatori».

TATTICA – «I tre attaccanti sono fondamentali, danno coraggio alla linea difensiva. È quello che ho chiesto ai miei giocatori. Per giocare un certo tipo di calcio aggressivo, il lavoro in fase di non possesso dei tre davanti è fondamentale».

DIEGO – «Difficilmente mi emoziono ma Maradona era il mio idolo. Questa settimana è stata dura e urlando al cielo volevo dedicare qualcosa anche io nel mio piccolo. La sua punizione contro la Juventus è qualcosa di irripetibile».