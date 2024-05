Parma Pecchia: «Lavorare con Benitez è stato molto formativo»

Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del neopromosso Parma, sulla sua carriera da allenatore: «L’incontro con Benitez decisivo»

Fabio Pecchia, dopo la promozione in Serie A conquistata con il Parma, ha parlato del suo percorso da allenatore al canale Youtube di Panini. Di seguito le sue parole.

PERCORSO DA ALLENATORE – «Già dalla mia esperienza a Frosinone le mie scelte erano in proiezioni del mio futuro, avevo le idee molto chiare, volevo fare l’allenatore. La scelta successiva infatti fu quella di andare a Foggia, fare un ultimo anno da giocatore e poi fare l’allenatore. Poi ci sono le esperienza come vice di Benitez, tra Napoli, Real Madrid e Newcastle. A Napoli c’ero stato da giocatore, in quel periodo avevo già iniziato a lavorare come primo allenatore. Poi è arrivata questa opportunità di lavorare con Rafa»

INCONTRO CON BENITEZ – «E’ stato molto formativo, mi son trovato in un grande club che giocava la Champions, facendolo però da un’altra parte, da un’altra prospettiva rispetto al primo allenatore, facendo il secondo a Rafa che è un top. Poi son passato al Real Madrid, un club planetario che ti mette a contatto con le vere stelle del calcio. Frequentare il Bernabeu, il centro sportivo, respirare la camiseta blanca è bellissimo. Dopo Madrid c’è stata l’esperienza in Inghilterra al Newcastle. Ho vissuto tre esperienze e sono stato contagiato da ciò che ho vissuto, sono state grandi esperienze»