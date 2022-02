Parma, Buffon: «Rinnovo? Era quello che volevo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluigi Buffon, a margine del rinnovo contrattuale con il Parma, ha parlato in conferenza stampa per spiegare la sua decisione e il suo futuro. Le sue parole:

RINNOVO – «Una bella giornata per me, per la mia famiglia e il mio procuratore. Era quello che volevo, che penso volesse Krause e spero anche i tifosi. Qui un legame profondo con la città e la gente. Il rinnovo è un atto di responsabilità verso la squadra dopo quello che ho fatto in questi sette mesi. Se non credessi in questo progetto non avrei accettato la proposta».

FUTURO – «Abbiamo linee guide certe e lavorando così si possano ottenere risultati che magari non sono arrivati subito. La strada è quella giusta. Io sto ragionando solo da calciatore, voglio spendere le mie energie qui e non a pensare cosa sarà del mio futuro. La garanzia per Parma è avere un presidente ambizioso. Sono ottimista per il futuro del Parma, perché ho conosciuto Krause. Sono in una posizione curiosa, al di là di alcune prestazioni non convincenti come ci aspettavamo ho avuto la percezione dal campo nell’ultimo mese e mezzo di giocare in una squadra. Puoi anche perdere ma hai un senso di unità, un’idea anche negli errori che fai, questo l’ho percepito subito e mi ha rinfrancato. Inizialmente eravamo tutti un po’ disorientati, c’era la sensazione di una squadra che sbandava e da portiere queste cose le percepisci subito. L’autocelebrazione non è una cosa che mi piace, mi spiace quando uno giudica solo per la carta d’identità e tralascia quello che si fa vedere in campo, quel che sto facendo vedere negli ultimi anni parla da solo. Come avevo detto quando sono tornato qui, mi dispiaceva che della mia vita i figli non conoscessero la parentesi Parma: era un patrimonio che volevo ridare a loro perché dovevano percepire cosa significasse per me. Oggi ho la fortuna di averli qui e vederli con il maglione del Parma e che si informano del Parma vuol dire che hanno percepito quanto sia importante, è un qualcosa che mi fa dire con certezza che ho fatto la scelta giusta, ora cerchiamo di vincere anche sul campo».