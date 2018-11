Parma-Sassuolo 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Parma-Sassuolo, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Ad aprire la 13° domenica di Serie A saranno Parma e Sassuolo, impegnate alle ore 12.30 in un derby tutto emiliano che promette spettacolo, dal momento che la maggior parte dei precedenti si sono conclusi con una quantità di gol piuttosto elevata. Prima della sosta per gli impegni delle nazionali, le due squadre erano riuscite a ottenere risultati molto positivi: una vittoria esterna contro il Torino per i padroni di casa, a interrompere un periodo di tre partite senza successi; un pareggio prezioso contro la Lazio per gli ospiti. Una stagione partita benissimo per entrambe che ha visto poi un leggero calo nel prosieguo: i Ducali, a quota 17 punti, si trovano soltanto a due punti dai neroverdi e con una vittoria, entrambe, riuscirebbero ad agguantare la zona Europa League. Ecco la cronaca live del match

Parma-Sassuolo 1-0: tabellino

Marcatori: 6′ pt, Gervinho (P)

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Babacar. Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Paolo Valeri

Note:

Parma-Sassuolo: diretta live e sintesi

11’ ˗ Iacoponi tenta la traiettoria lunga per Gervinho, trovando l’opposizione di Magnanelli

9’ ˗ Boateng ci prova dalla distanza ma il suo tiro è completamente senza pretese: Sepe non ha problemi a bloccare

8’ ˗ Pressing altissimo di Scozzarella a riconquistare un buon pallone a centrocampo: sul successivo cross Bruno Alves riesce a svettare più in alto di tutti e allontanare dalla sua area di rigore

6’ ˗ GOL PARMA!!!! Palla lunga dalla difesa, spizzata di testa di un compagno verso Gervinho libero al centro dell’area: l’ivoriano colpisce di prima intenzione ma Consigli intuisce salvando sulla linea; sulla respinta, però, l’attaccante riesce a metterla dentro

5’ ˗ Ginocchiata involontaria ma dolorosa di Scozzarella a Babacar: dopo pochi secondi, l’attaccante si riprende

4’ ˗ Buona ripartenza del Parma, che riconquista un interessante pallone a centrocampo: la percussione centrale di Gervinho viene, però, interrotta in maniera pulita da Bastoni

3’ ˗ Boateng fa valere troppo il suo strapotere fisico, inducendo l’arbitro a fischiare fallo a metà campo

2’ ˗ Occasione Parma. Cross dalla sinistra di Barillà, deviato con il destro da Inglese ad anticipare il difensore: palla di poco alta sopra la traversa

1’ ˗ Valeri fischia il calcio d’inizio dell’incontro: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Parma e Sassuolo sono scese in campo e sono pronte a dare inizio a questo primo match della 13° domenica di Serie A

Parma-Sassuolo: formazioni ufficiali

Parma (4-3-3):Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Babacar. Allenatore: De Zerbi

Parma-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Qui Parma. Reduce da un ultimo turno di campionato che ha visto un’importante vittoria dei Ducali in trasferta a Torino, la squadra di D’Aversa vuole continuare a stupire nel derby. Per l’occasione, il tecnico ha recuperato Stulac a centrocampo, pronto a partire titolare al fianco di Barillà e Grassi. In avanti, Biabiany dovrebbe rilevare l’infortunato Di Gaudio e affiancare, nel tridente offensivo, Inglese e Gervinho. In difesa, spazio a Bastoni con Gagliolo spostato a sinistra al posto dell’infortunato Gobbi.

Qui Sassuolo. Un’eventuale vittoria nel derby garantirebbe per i sassolesi un posizionamento in Europa League, scavalcando la Roma, uscita sconfitta a Udine. Per l’occasione, De Zerbi non potrà avere a disposizione né Adjapong né Sernicola, a causa di due fratture che li terranno lontano dai campi per parecchio tempo. Difesa confermata con Marlon˗Magnani˗Ferrari mentre in avanti permane il ballottaggio tra Djuricic e Di Francesco, con il primo leggermente favorito, ad affiancare Berardi e Boateng.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi

Parma-Sassuolo: precedenti

Quella che andrà in scena al “Tardini” tra Parma e Sassuolo sarà la settima sfida tra Serie A e B e la quinta nella massima serie, per un bilancio di due vittorie per parte: due successi nella stagione 2013/2014 per i Ducali, due sconfitte nella stagione 2014/2015. A rendere la sfida ancor più interessante è la media gol dei precedenti incontri, nei quali si è toccata una media di circa 3.3 gol a partita, per un totale di 20 segnature. La squadra di casa vanta anche un ruolino di marcia positivo tra le mura amiche, dal momento che negli ultimi 11 incontri è uscita sconfitta soltanto due volte. I neroverdi, d’altro canto, dopo il successo contro il Chievo in trasferta, non vincono due partite consecutive dalla stagione 2016/2017.

Parma-Sassuolo: arbitro

Sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2 l’arbitro designato a dirigere il match “spezzatino” dell’ora di pranzo tra Parma e Sassuolo. Per il direttore di gara, classe ’78, di Roma e libero professionista, sarà il 22° incontro arbitrato per i sassolesi con un bilancio piuttosto positivo e il 12° per i Ducali, con un bilancio un essenziale parità. Valeri sarà affiancato dagli assistenti Bindoni di Venezia e Baccini di Conegliano. Il quarto uomo sarà Guccini di Albano Laziale, mentre alla postazione VAR siederanno Abisso e De Meo.

Parma-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Parma-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.