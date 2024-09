Parma, Sohm: «Gruppo UNITO, abbiamo GRANDI obiettivi. Con Pecchia ho SVOLTATO»

Le parole di Simon Sohm, centrocampista del Parma, sull’inizio di stagione della squadra. I dettagli

Simon Sohm ha parlato a TvParma dell’inizio di stagione del Parma.

INIZIO STAGIONE – «Siamo partiti veramente bene, ma sappiamo che non possiamo rilassarci. È solo l’inizio. Prima di tutto c’è la salvezza da raggiungere, poi, nel caso, si vedrà…. A livello personale, come migliore prestazione scelgo quella contro il Napoli, dove abbiamo difeso un po’ più basso trovando più terreno per le ripartenze veloci. La galoppata che ha portato al rigore? Mi piace la giocata in progressione, penso di essere veloce con la palla al piede. In ogni partita ho due o tre momenti così e devo cercare di sfruttarli al meglio».

IN COSA MIGLIORARE – «Nel tiro in porta e anche negli assist. Ci sono partite dove mi trovo meglio davanti alla difesa, altre in cui sono più a mio agio sulla trequarti».

ARRIVO A PARMA – «L’inizio difficoltoso? Perché avevo 19 anni, era la prima volta che mi allontanavo da casa, non conoscevo nessuno, non parlavo italiano, ero un ragazzino. La gente spesso non si rende conto quanto possano essere difficili certe situazioni».

SVOLTA – «Anche grazie a mister Pecchia, che mi ha sempre dato fiducia anche quando ricevevo delle critiche. Mi ripeteva che lui credeva in me, che dovevo continuare a lavorare sodo. E poi mi ha aiutato anche la crescita di tutta la squadra. Il gruppo oggi è molto unito. lo, nel tempo libero, frequento soprattutto Bonny e Coulibaly, ma siamo tutti amici e questo penso si veda».