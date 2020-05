Partite Bundesliga: risultati e marcatori della 29ª giornata. Gli aggiornamenti sul campionato tedesco

Dopo il turno infrasettimanale la Bundesliga torna in campo con nove partite in 72 ore. Sei turni al termine, con il Bayern Monaco chiamato a difendere il vetta il vantaggio sul Borussia Dortmund, salito a 7 punti dopo la vittoria dei bavaresi martedì nello scontro diretto. Ad aprire il lungo weekend di calcio in Bundesliga sarà Friburgo-Bayer Leverkusen, in programma venerdì alle 20:30. Il turno si chiuderà lunedì sera alle 20:30 con Colonia-Lipsia

Partite Bundesliga 29ª giornata:

Venerdì 29 maggio 2020

Friburgo-Bayer Leverkusen (aggiornamenti a partire dalle 20.30)

Sabato 30 maggio 2020

Wolfsburg-Eintracht Francoforte (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Mainz-Hoffenheim (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Schalke 04-Werder Brema (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Herta Berlino-Augsburg (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf (aggiornamenti a partire dalle 18.30)

Domenica 31 maggio 2020

Borussia Moenchengladbach-Union Berlino (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Paderborn-Borussia Dortmund (aggiornamenti a partire dalle 18.00)

Lunedì 1 giugno 2020

Colonia-Lipsia (aggiornamenti a partire dalle 20.30)

Partite Bundesliga in tv oggi: dove seguirle

Ritorna finalmente il campionato tedesco e la programmazione televisiva metterà a disposizione degli utenti tutta la giornata. Si parte con il derby tra Herta e Union Berlino, con la diretta GOL di tutte le partite in contemporanea. Ricco programma anche sabato e domenica. Ecco dove seguirle in tv e streaming.