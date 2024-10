Pasalic rammaricato: «Atalanta, peccato per i goal sbagliati. Ecco da quale punto dobbiamo ripartire»

Pasalic, trequartista dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sfida contro il Celtic pareggiata in Champions League

Ai canali ufficiali dell’Atalanta, il trequartista nerazzurro Mario Pasalic ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ancora sul pareggio contro il Celtic.

LE PAROLE – «Peccato per il pareggio perché l’Atalanta ha creato tanto: la palla non voleva entrare. Dobbiamo accettare questo pareggio e andare avanti. A questa squadra mancava soltanto il goal, abbiamo avuto tante occasioni: erano molto chiusi in difesa, ma dall’altra parte non abbiamo concesso nulla puntando sempre all’attacco. Questo per noi è un punto di partenza su cui ripartire».