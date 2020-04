Pastorello assicura: «Sarà un mercato di scambi. Su Lukaku e Dybala…»

Il super procuratore Federico Pastorello ha parlato sulle pagine di Tuttosport. Queste le parole dell’agente, tra gli altri, di Lukaku

MERCATO – «Premesso che, ora come ora, la priorità è la salute di tutti, sicuramente sarà un mercato mai visto nei tempi moderni. Stiamo affrontando una crisi planetaria e l’impatto economico sul mondo del calcio sarà piccolo, grande o enorme, in base a se si riuscirà o meno a concludere i campionati, ma in ogni caso ci sarà. Mi aspetto una diminuzione dei prezzi e maggiore creatività per sopperire a carenze tecniche ed economiche. Penso che assisteremo a più scambi anche tra grandi club».

LUKAKU – «Tra Inter e Juve? È vero. Romelu, però, aveva sempre sperato di andare all’Inter perché era rimasto colpito da sempre dai loro tifosi».

DYBALA – «Non conosco la situazione dall’interno perché non sono il suo procuratore, però di sicuro sembra fiorito, lo vedo ancora in bianconero. Gli scambi non penso che riguarderanno lui, Kane o i campionissimi. Penso che le società, piuttosto che privarsi dei top in operazioni del genere, aspetteranno».

COLPI – «Occhio a Willian e Cavani, che sono a parametro zero. E attenzione anche al colpo Samuele Ricci dell’Empoli, un giovane a cui sono interessate tutte le big che assisto».