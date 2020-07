Patto Higuain Juventus: le ultime sul futuro dell’argentino

Patto Higuain Juventus per il futuro: le ultime novità sul futuro dell’attaccante argentino in maglia bianconera

Quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain? Secondo Tuttosport, la Juventus vorrebbe cedere l’attaccante argentino al termine della stagione per liberarsi del suo ingaggio e puntare su un profilo che corrisponde alle caratteristiche di Arkadiusz Milik.

Higuain ha un contratto fino all’estate 2021 e resterebbe volentieri in bianconero, una prospettiva che non dispiacerebbe nemmeno al suo allenatore Maurizio Sarri. Tra il club e il Pipita c’è una sorta di patto: dare tutto per Scudetto e Champions, poi le valutazioni.