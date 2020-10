Il Salford City ha annunciato l’arrivo in panchina di Paul Scholes: l’ex centrocampista del Manchester United sarà allenatore ad interim

Il Salford City ha annunciato l’arrivo in panchina di Paul Scholes, storico ex centrocampista del Manchester United, che vestirà i panni di allenatore ad interim.

Il club si trova al quarto posto in League Two (ossia la quarta divisione inglese). Per Scholes è la seconda esperienza da tecnico dopo la pessima parentesi all’Oldham Athletic.