Paulo Sousa: «Milan e Roma due squadre in un ottimo momento»

Paulo Sousa ha parlato dell’imminente sfida tra Milan e Roma oltre all’impegno a Plzen per la Fiorentina di Italiano

Paulo Sousa, ex allenatore di Fiorentina e Salernitana, è intervenuto a Sky Sport prima della gara tra Milan e Roma, parlando anche della Viola.

ALTRI SPORT – «Io prendo esempio da molti sport: dal golf per esempio, poi come Sacchi che ha estratto la zona dal basket e ha fatto crescere il calcio di oggi. Poi la pallamano. O calcio a 5. Se sei attento puoi arricchirti e trasmetterlo ai tuoi giocatori»

MILAN-ROMA – «Due squadre italiane a questo punto ed entrambe in un momento positivo, è difficile sbilanciarsi. Credo che il Milan a livello individuale abbia più risorse della Roma, tecnicamente. giocheranno a specchio, il Milan cercherà di avere più intensità nella pressione ma non solo: quando il blocco è medio o medio basso c’è Leao che può strappare. Credo che la corsia sinistra del Milan possa far cambiare la partita, anche se pure a destra con Loftus-Cheek e Pulisic potranno fare male»

TATTICAMENTE – «Sono curioso di vedere cosa preparerà De Rossi, che ha dato consistenza alla struttura e ai giocatori titolari. Poi mi piace come ha incentrato l’impianto su Dybala, anche se non riesce ad arrivare in fondo alle partite solitamente. Sono due squadre a specchio, attenzione al ruolo di Theo Hernandez che spesso salta la linea e dà superiorità al centrocampo. A livello strategico sono molto curioso di vedere come l’affronterà De Rossi, col Milan che però ha più palleggio… Un giocatore importante per la Roma sarà Cristante, che aiuterà la difesa ma deve farsi vedere anche in attacco. E a livello strategico voglio vedere come l’avrà pensata De Rossi»

PIOLI – «Stefano sta facendo un lavoro straordinario, ha grande merito soprattutto nell’aver dato organizzazione ad una rosa con molto talento. I giocatori sono dentro questa organizzazione. Penso soprattutto a Leao, che è cresciuto tanto in questo senso, riesce a dare sempre di più alla squadra anche a livello tattico»

FIORENTINA – «Sento dire che il Plzen avrà un blocco difensivo molto basso, quindi servirà trovare uomini liberi fra le linee e trovare spunti per tirare in porta. Serviranno tanti uno contro uno e cross precisi, sarà importantissimo Nico Gonzalez che dentro l’area è bravissimo anche di testa»