Pavard choc: «Lockdown? E’ stata dura, non ero felice quando mi svegliavo»

Benjamin Pavard, difensore francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni inedite sulla sua vita durante il lockdown del 2020

Benjamin Pavard, ai microfoni di Le Parisien, ha parlato della sua vita durante il lockdown.

LE PAROLE – «È stata dura. Ero solo, in un altro Paese, e non stavo bene. All’inizio ti dici che non è niente, che passerà, ma non è così. Se non sei felice quando vai ad allenarti, devi fare qualcosa. Sono umano; anche se ho una casa molto bella con una palestra, ho bisogno del contatto con altre persone. Mi svegliavo e non avevo fame».