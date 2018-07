Payet all’Inter: contatto tra l’entourage e il club di Suning

L’Inter cerca un’alternativa a Malcom del Bordeaux: interesse per Dimitri Payet, esterno francese classe 1987 in forza al Marsiglia

Viste le difficoltà per arrivare a Malcom del Bordeaux, l’Inter si starebbe guardando intorno alla ricerca di un’alternativa. Stando a quanto riferito da France Football, il club nerazzurro avrebbe avuto contatti con l’entourage di Dimitri Payet, attaccante classe 1987 del Marsiglia. Il giocatore, vice-campione d’Europa con la Francia nel 2016, è in uscita dal club francese nonostante il contratto fino al 2021. Su di lui, oltre alla società di Suning, c’è il forte interesse del West Ham, squadra in cui ha già militato dal 2015 al 2017.