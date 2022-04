Pazzini: «Derby pauroso. Sampdoria? La situazione...»

Pazzini, ex attaccante della Sampdoria, ha fatto il punto sul Derby della Lanterna ai microfoni di DAZN: le sue parole

Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Sampdoria, ha fatto il punto sul Derby della Lanterna ai microfoni di DAZN: le sue parole.

DERBY DELLA LANTERNA – «Non penso partita aperta, è partita particolare in una situazione del genere, mi immagino derby pauroso perché c’è tanto in gioco. Il Genoa ci arriva meglio perché ha vinto, la Sampdoria ha punti in più, gioca in casa e un po’ cambia. Calendario Samp non è semplicissimo, a Verona non è riuscita a fare tre punti»