Pecchia su Man: «Le richieste di mercato? Capita in tutte le piazze. Lui ci ha dato questa impressione» - Calcio News 24

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Man viste le ultime richieste di mercato negli ultimi giorni.

LE PAROLE – «Vale per tutti. Sentivo tante dichiarazioni di altre squadre, c’è picco di mal di pancia dentro gli spogliatoi. Mi appello alla serietà e alla professionalità di ogni giocatore, è fondamentale saper gestire questi momenti. L’impegno di tutti è imprescindibile. Lui ha continuato a lavorare parzialmente, va gestito. Avere nuove energie è importante per me, per i ragazzi e anche per il gruppo. Possono darci tanto non solo a livello pratico ma anche di motivazione ed entusiasmo una ventata importante».