Pelè si vaccina contro il Covid: «Un giorno indimenticabile» – FOTO

Pelè ieri ha ricevuto il vaccino contro il Covid: ecco le parole dell’ex attaccante, leggenda del calcio mondiale – FOTO

Pelè ha ricevuto ieri il vaccino contro il Covid. Ecco le parole della leggenda del calcio mondiale.

«Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino! La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo mantenere la disciplina per preservare la vita finché molte persone non hanno preso il vaccino. Continua a lavarti le mani e, se possibile, resta a casa. Quando esci, non dimenticare la mascherina e mantieni le distanze sociali. Questo passerà se possiamo pensare agli altri e aiutarci a vicenda».